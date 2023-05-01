MHP İl Başkanı Yılmaz; '14 Mayıs MHP için zafer günüdür'

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) tüm kadrolarıyla sandığına sahip çıkacağını belirten MHP Denizli Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "14 Mayıs tarihi MHP için zafer günüdür" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) tüm kadrolarıyla sandığına sahip çıkacağını belirten MHP Denizli Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "14 Mayıs tarihi MHP için zafer günüdür" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl, Pamukkale ve Merkezefendi İlçe Teşkilatlarının ortaklaşa düzenlediği sandık görevlisi eğitim toplantısı geniş bir katılımla gerçekleşti. 1700'e yakın sandık görevlisi ve partilinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın konuşması ayakta alkışlandı.

Sandık görevlileri ve partililere seslenen İl Başkanı Yılmaz, "Kimsenin şüphesi olmasın. Milliyetçi Hareket Partisi tüm kadroları ile sandığına sahip çıkacaktır. 14 Mayıs tarihi MHP için zafer günüdür. Ülkücü ve milliyetçi harekete mensubiyetten onur ve kıvanç duyuyoruz. 14 Mayıs'ta vesayet odakları, statikocu zihniyet, terör odakları kaybedecek, sandıkta aziz milletimiz konuşacak, Türk ve Türkiye Yüzyılını inşa edecektir. Milletimiz, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak gereğini yapacağından şüphemiz yoktur. Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde konuştu. - DENİZLİ