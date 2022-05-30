MHP İl Başkanı Şahin'den belediyeye "kötü koku" tepkisi - Haberler

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'de yaşanan kötü koku sorununun CHP belediyeciliğinin başarısızlığının göstergesi olduğunu savundu.

Şahin, yaptığı açıklamada son yıllarda Körfez kaynaklı kötü kokunun arttığını, yaz ve bahar aylarında iyice yoğunlaştığını belirtti.

Bu durumun İzmir'e yakışmadığını kaydeden Şahin, "İzmir'de çalışmayan arıtma tesisi bölümleri, körfezimize kimyasal atık ve kanalizasyon taşıyan ıslah edilmemiş dereler var. Bunlar 23 yıllık CHP belediyeciliğince görmezden geliniyor. Yok sayılıyor. Bu sebeple şehrimizin adı kötüye çıkıyor, 'Güzel İzmir' markası karalanıyor. Bu şehrin ve Türkiye'nin bir sevdalısı olarak durumdan son derece şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

Büyük Kanal Projesinin tam kapasiteyle çalıştırılmadığını, ilçelerde kurulan yetersiz kapasiteli paket arıtma tesisleri nedeniyle durumun bu hale geldiğini savunan Şahin, İzmir'in 1980'li yıllara geri döndüğünü ileri sürdü.

Şahin, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün İzmir'i, güzel İzmir yine o kötü yılları yaşıyor. Tunç Soyer belediyeciliği maalesef güzel İzmir'i kokan İzmir'e dönüştürdü. Sadece koku yok İzmir'de, muazzam bir karasal kirlilik, bir türlü hayata geçirilmeyen kentsel dönüşüm, tamir edilmeyen yollar, yeşile karşı tahribat ve hayata geçirilmeyen bir sürü proje var. Ulaşım ve toplu taşıma zorlukları dahi İzmir'deki yerel yönetimin kokuşmuşluğunun göstergesidir."