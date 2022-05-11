MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi - Haberler

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MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi

MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, Çiftlikköy ilçesinde vatandaş ve esnafla bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (İHA) - MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, Çiftlikköy ilçesinde vatandaş ve esnafla bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Öz, gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını iletti.

Öz'e Çiftlikköy İlçe Başkanı Yaşar Boz, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Türkiye'nin güzel yarınlara ulaşması için nefessiz çalışmaya ve güçlü yürümeye devam edeceklerini dile getiren Öz, vatandaşların ve esnafın sorunlarını not ettiklerini ve çözüm için çaba göstereceklerini anlattı. Öz, şehrin sorunları için vatandaş ve esnaflarla bir araya geldiklerini belirterek, "Bu bizim görevimiz ve bunu yapmak zorundayız. Teşkilatımızla şehrimizin bütün sorunlarını masaya yatırıyor ve çözüm için gerekli adımları atıyoruz" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Çiftlikköy, Hisarcık, Yalova, Politika, Haberler

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