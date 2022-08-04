MHP İl Başkanı Garip sahada teşkilat ve vatandaşlarla buluşuyor

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Denizli'de ilçe ilçe, mahalle mahalle teşkilat ziyaretlerine ve vatandaşlarla buluşma gezilerine devam ediyor. İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte yoğun bir program izleyen ve Denizli'yi karış karış arşınlayan Garip, son olarak leblebisiyle ünlü Serinhisar, bıçak ve palasıyla ünlü Yatağan Mahallesinde vatandaş ve esnaflarla kucaklaştı, istişarelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, MHP Denizli Teşkilatı olarak gerçekleşecek seçim öncesinde hazırlıklarını tamamlamak, ilçe teşkilatları, mahalle temsilcileri, sandık görevlileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunmak, vatandaşlarla, esnaflarla kucaklaşmak amacıyla Temmuz ayı başında başlattığı ziyaret ve toplantılara aralıksız devam ediyor. Garip, İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte başta Merkez ilçeler Pamukkale ve Merkezefendi'de gerçekleşen yoğun programa eş zamanlı olarak her hafta ilçeler ve mahallelerinde ziyaret programını sürdürüyor.

Leblebisiyle ünlü Serinhisar'ı gezdi

Yoğun bir programla ilçe ve mahalle ziyaretlerini sürdüren MHP İl Başkanı Garip, leblebi imalatıyla öne çıkan Serinhisar'a da adeta çıkarma yaptı. İlk olarak İlçe Kaymakamı Osman Altın'ı ziyaret ederek programına başlayan Garip, ilçe teşkilatıyla buluşmasının ardından Leblebi Sanayi Sitesinde imalathaneleri ziyaret ederek, ürünlerin işlenmesini ve üretimini yerinde gördü. Serinhisar'dan Türkiye'nin dünyanın dört bir köşesine Denizli leblebisini işleyen çalışanlara kolaylıklar dileyen Garip, üreticilere de çalışmalarında başarı diledi. Garip, ziyaretlerinde sektörle ilgili imalatçıların taleplerini ve değerlendirmelerini de dinledi.

Bıçak diyarı Yatağan'da ilgiyle karşılandı

MHP İl Başkanı Yusuf Garip, sonrasında Osmanlı'dan günümüze ata mesleği olarak devam eden bıçakçılar diyarı Yatağan Mahallesini ziyaret etti. Burada yoğun ilgiyle karşılanan Garip, vatandaşlarla sohbet etti, dünyaca ünlü Yatağan Palası, bıçak üretiminin yapıldığı atölyeleri ve satış mağazalarını gezdi. Usta ellerde şekillenen görsel güzellikleri, kalitesiyle ününe ün katan Yatağan Palası ve bıçakları üreten ustalara, çalışanlara hayırlı işler diledi. Manda ve koçboynuzundan yapılan, görsellikleriyle büyük beğeni toplayan, hem ülkede hem de yurt dışından büyük ilgi gören el yapımı tarakların üreticisi Yatağanlı ustaları ziyaret eden Garip, tarakların yapılış sürecini de izledi. 5 Ağustos'da başlayacak ve 7 Ağustos'a kadar devam edecek 25. Yatağan Bıçakçılık Festivali ve Kefe Yaylası Şenlikleri Komite Başkanı olan Yatağan Mahalle Muhtarı Kamil Köprü ile de bir araya gelen Garip, Festivalin Yatağan Mahallesine ve Denizli'ye hayırlı olmasını diliyorum.

"Dokunmadık yer bırakmayacağız"

Denizli'de 19 İlçe ve mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelmek, teşkilat çalışmalarını yerinde görmek ve planlamak amacıyla durmaksızın ziyaret programlarını sürdürdüklerini belirten Garip, "Denizli'mizde İlçe ilçe, mahalle mahalle yürüyüşümüzü başlatmamızın ardından durmaksızın ziyaretlerimize devam ediyoruz. Dava arkadaşlarımın, ülküdaşlarımın heyecanını, azmini ve yüksek enerjilerini görmek gerçekten ziyadesiyle bizleri mutlu ediyor. Vatandaşımızla, esnafımızla sohbet etmek kucaklaşmak bizlere enerji veriyor. Bu enerjiyle inşallah ilçelerimize, mahallerimize bir bir dokunarak, İl ve İlçe Yönetimlerimizle birlikte ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Denizli'de dokunmadık, değmedik nokta bırakmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi 53 yıllık mazisinde devlet gelenek ve göreneklerine göre hareket etmiş, şerefli Türk bayrağının temsilcisi olmuştur. Güçlü Türkiye yolunda, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Serinhisar ilçemiz ve Yatağan Mahallemizde olduğu gibi bizleri bağırlarına basan Denizlili hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ