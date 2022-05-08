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MHP İl Başkanı Garip anneleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP İl Başkanı Garip anneleri unutmadı

Çocukları için her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmayan annelerin hakkının ödenemeyeceğini belirten MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, "Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak, yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın...

DENİZLİ (İHA) - Çocukları için her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmayan annelerin hakkının ödenemeyeceğini belirten MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, "Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak, yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, günlerini kutluyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizi sadece özel günlerde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Annelerimizin cefakarca, tüm zorluklara göğüs gererek çocuklarını, topluma, vatana, insanlığa uygun olarak en iyi şekilde yetiştirme çabaları sayesinde geleceğe güvenle bakabiliyoruz.

Peygamber Efendimiz; 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisinde de buyurduğu gibi; annelik öyle büyük bir mevkiidir ki, erişmeye hiçbir güç yetmez. Annelerimizin hakları ödenmez; sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz, baş tacımızdır. Bu nedenle paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir. Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle

karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır.

Başta şehit annelerimiz olmak üzere, dünyanın en yüce sorumluluğunu yerine getiren annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, eli öpülesi annelerimize mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Anneler Günü, Denizli, Politika, Haberler

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