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MHP Heyeti Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarını Ziyaret Etti

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını bayram namazı sonrası ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edilip karanfil bırakıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık durumu nedeniyle ziyarette bulunamadı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile partililer, bayram namazının ardından partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasından sonra dua edildi. Yalçın, Özdemir ve partililer Türkeş'in kabrine karanfil bırakıp, su döktü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle ziyarette yer almadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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