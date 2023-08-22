MHP Gümüşhacıköy İlçe 14. Olağan Kongresi Yapıldı

MHP Gümüşhacıköy İlçe 14. Olağan Kongresi, parti binasında gerçekleştirildi. Mevcut başkan Tuğrul Çimir, tek liste halinde girdiği kongrede altıncı kez ilçe başkanı seçildi. Çimir, seçim sonrası yaptığı konuşmada ülke ve millete hayırlı olmasını diledi ve üyelere teşekkür etti. Kongreye AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek, MHP Amasya İl Genel Sekreteri Ferhat Köksal ve partililer katıldı.