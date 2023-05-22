MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal TBMM kaydını yaptırdı

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kaydını yaptırdı.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçilen milletvekillerinin TBMM'de kayıt işlemleri sürüyor. MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, 28'nci dönem için kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Konal, "100'üncü yılına girdiğimiz cumhuriyetimizin bu güzel günlerinde, güzel atmosferde 28'nci dönem milletvekili olmak bizim için bir ayrıcalıktır. 28 ayrıca Giresun'un plakası. Ben de bir Giresun milletvekili olarak şu an buradayım. Kayıt olanlarda ilklerdenim. Sevinçliyiz. İnşallah Türk milletine layık olacağız" dedi.

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