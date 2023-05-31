MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal Görele'yi ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Giresun milletvekili seçilen Ertuğrul Gazi Konal, Görele'yi ziyaret ederek Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu'na makamında ziyarette bulundu ve ilçe esnafını gezdi. Konal, milletvekili seçilmesinde kendisine gösterilen teveccüh için vatandaşlara teşekkür etti ve Giresun'un tüm coğrafyasına hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Giresun milletvekili seçilen Ertuğrul Gazi Konal, Görele'yi ziyaret etti.

Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu'na makamında ziyarette bulunan Konal, ardından ilçe esnafını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Konal, milletvekili seçilmesinde kendisine gösterilen teveccüh için vatandaşlara teşekkür etti.

Giresun'un hiç fark etmeksizin tüm coğrafyasına, tüm köylerine, tüm mahallelerine hizmet etmek için ulaşacağını ifade eden Konal, şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığında bu memlekete, bu ilçeye, bu köylere, bu yaylalara, hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bunlardan en güzide olanlardan bir tanesi de Görele'dir. Tüm Göreleli vatandaşlarımızın bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir makam odaları bulunmaktadır. Hepinizin başımızın üstünde yeriniz var."

Konal, dertleri, sıkıntıları bildiklerini belirterek, "Yol, elektrik, orman, mera sıkıntılarınızı biliyoruz. Hepsine vakıfız. Çünkü biz de köyde büyüdük. Sizden biriyiz. O yüzden sizin derdiniz, sizin sıkıntınız bizim sıkıntımızdır. O yüzden sizleri en iyi şekilde temsil edip sesiniz olmaya gayret göstereceğim." dedi.