MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İyi Parti'yi eleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Türk Milleti'nin; PKK terör örgütünün siyasi uzantısına peşkeş çekmeye hevesli olanlara ders vereceğini belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk milletinin hayrına ve halisane niyetlerle yaptığı "yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısı İP'in vasıfsız elemanları tarafından ciddiyetten uzak cevaplarla sulandırılmaya çalışılmıştır" dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İyi Parti'yi eleştirdi.

Büyütaman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk milletinin hayrına ve halisane niyetlerle yaptığı "yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısı İP'in vasıfsız elemanları tarafından ciddiyetten uzak cevaplarla sulandırılmaya çalışılmıştır. Sayın Genel Başkanımızın memleketin menfaati için yaptığı bu çağrı; şahsi menfaatlerini Türk milletinin üzerinde gören İP'in haddini bilmez proje artıklarını pazara dökmüştür. Türk milliyetçiliğini adeta bir maske olarak kullanıp ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa aynı çatı altında buluşmaktan rahatsızlık duymayanların Türk milliyetçilerinin evi olan Milliyetçi Hareket Partisi ile komşu olmaktan rahatsızlık duymaları İP'in içinde bulunduğu zilletin en açık göstergelerinden biri olmuştur. Ülkemizin hayrına olacak her işin karşısında durmayı adet edinen bu kendini bilmezler, Türk milletinin azılı düşmanı HDP ile aynı yolu yürümekten bile bu kadar gocunmamışlar ve hatta "o koltuklarda bizim oylarımız sayesinde oturuyorsunuz" diye kendilerini fırçalayan HDP'liler karşısında süt dökmüş kedi misali İP'e dizilmişlerdi. Çizdikleri zillet yolunda HDP ile bir araya gelmekten rahatsız olmayan, HDP'den yedikleri azarlara tek bir cevap veremeyenlerin bugün İP'leri çözülmüşçesine yaptıkları hadsiz açıklamalarla partimizi hedef almaları aziz Türk milletinin takdirindedir. Türk milleti HDP ile kol kola girme hevesinde olanlara 14 ve 28 Mayıs'ta nasıl dersini verdiyse 31 Mart yerel yönetimler seçiminde de iradesini PKK terör örgütünün siyasi uzantısına peşkeş çekmeye hevesli olanlara unutamayacakları bir ders verecektir" - BURSA