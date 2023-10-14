MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: İsrail ve Filistin arasında ateşkes sağlanmalı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İsrail ve Filistin arasında ateşkesin ivedilikle sağlanması gerektiğini belirtti. Büyükataman, bölgedeki gerilimin arttığını ve çatışmaların sivilleri hedef aldığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadelesine de vurgu yaparak, bölücü terör örgütünün kökünün kurutulması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Daha fazla istikrarsızlık ve sivil ölümleri olmadan, mazlumların canı daha fazla yanmadan, İsrail ve Filistin arasında ateşkes ivedi bir şekilde sağlanmalıdır." dedi.

Büyükataman, Bursa'da bir otelde partinin 7 ilden milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölgedeki ve dünyada yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Küresel dengelerin günden güne değiştiğini belirten Büyükataman, dünyada ve özellikle de Türkiye'nin etrafındaki bölgede gerilimin arttığına dikkati çekti.

Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin çatışmaya ve savaşa dönüşmesinin hem bölgeyi hem de tüm dünyayı tehdit edecek seviyeye ulaştığını vurgulayan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplumun en karmaşık sorunlarından biri olan İsrail-Filistin sorunu, bölgesel barışı ve istikrarı zedelemektedir. Geçtiğimiz günlerde İsrail ve Filistin arasında başlayan çatışmaların dozu, maalesef sivilleri hedef alacak noktaya gelmiştir. Çocuklar, kadınlar ve hiçbir suçu günahı olmayan masumlar vahşi saldırılara maruz kalmaktadır. Daha fazla istikrarsızlık ve sivil ölümleri olmadan, mazlumların canı daha fazla yanmadan, İsrail ve Filistin arasında ateşkes ivedi bir şekilde sağlanmalıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık ertelenemez bir mecburiyettir. Daha fazla acı ve sivil kayıplar yaşanmaması için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı, diplomasi ve diyalog kanalları açılmalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin atacağı adımlar desteklenmelidir."

"Bölücü terör örgütünün kökünü kaynağında kurutma vakti gelmiştir"

Büyükataman, Türkiye'nin terörle mücadeleye tavizsiz devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırları kaosa ve teröre mahkum etmek isteyen eli kanlı teröristleri inlerinde vurduğunu dile getirdi.

Güvenlik güçlerinin Irak ve Suriye'de yürüttüğü başarılı operasyonların hem terör örgütleri hem de "teröristleri eğitip donatan sözde müttefik ülkelerin" kirli hesaplarını bozduğunu anlatan Büyükataman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi sadece teröristlerin ve onları besleyen vahşi emperyalizmin hesabını bozmakla kalmamış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da maskesini bir kez daha düşürmüştür. Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne 'hayır' oyu veren CHP, Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkmış ve Türkiye düşmanları ile bir defa daha aynı çizgiye gelmiştir. Kim ne yaparsa yapsın, bölücü terör örgütünün kökünü kaynağında kurutma vakti gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesinden asla taviz vermeyecek, Milliyetçi Hareket Partisi de bu tavizsiz mücadelenin daima destekçisi olacaktır."

Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk milletine layıkıyla hizmet etmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Milletin ne sıkıntısı, ne derdi varsa hep yanında olmaya gayret ettiklerini söyleyen Büyükataman, "Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılını omuzlayacak kadrolarımızla 'lider ülke Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhur İttifakı olarak zilletin kısır gündemine hapsolmuyor, seçim mağlubiyetiyle darmadağın olan zillet partilerinin suni restleşmelerini ciddiye alarak zaman kaybetmiyoruz." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla mahalli idareler seçimlerinin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması için hep birlikte var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Büyükataman, "Önümüzdeki süreçte de Cumhur İttifakı olarak büyük bir heyecan ve uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürecek, vatandaşlarımızı merkezi yönetimle uyumlu, üretken belediyecilikle buluşturacağız. İnanıyorum ki 31 Mart 2024'te yapılacak seçimler Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanacak, 'zillet belediyeciliği' altında hizmetten yoksun kalan vatandaşlarımız beklentisiz ve kesintisiz hizmete kavuşacaktır." diye konuştu.

Toplantıda, Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar'dan gelen milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları da katılımcılara hitap etti.