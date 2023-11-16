MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bahçeli'nin AYM açıklamalarına tepki gösterdi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) hakkındaki açıklamalarına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, AYM hakkındaki açıklamalarını hedef alan gazeteci, yorumcu ve siyasetçileri eleştirdi.

AYM'nin, "Türk milleti adına karar alma kabiliyetini yitirdiğini" öne süren Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediklerinden rahatsız olanların aslında konuyu çarpıtmak için yarışa girdiklerini savundu.

Büyükataman, 24. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan hakkındaki AYM'nin ihlal kararı üzerinden yapılan yorumların gerçeği çarpıtma amacı taşıdığını belirterek, "Sahte delillerle açılan bir kumpas davası ile anayasal düzene karşı suç işleyen ve ceza alan birini eşitlemek, en hafif tabirle hukuka kumpastır. Sapla samanı karıştırmayı adet edinen, tek düğmeyle konuşmaya başlayıp tek düğmeyle susan bu güdümlü tayfa ne derse desin, bahsi geçen konu milletimizin vicdanında zaten layığını bulmuştur." ifadelerini kullandı.

AYM'nin, HDP hakkında açılan kapatma davasında partinin Hazine yardımına bloke konulması talebini reddetmesini ve "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan bazı akademisyenlerle ilgili "hak ihlali" kararı vermesini de eleştiren Büyükataman, mahkemenin, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki kararlarını da hatırlattı.

MHP'li Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bütün bu süreçleri göz önüne aldığımızda, Anayasa Mahkemesinin hukuku ve adaleti değil, Türkiye karşıtlarını önceleyen tarafgir bir çizgide olduğu ve bu şekilde karar aldığı inkar edilemez bir hal almıştır. Genel Başkanımızın Anayasa Mahkemesi Başkanına yönelik 'Türk devletiyle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git.' sözleri, aziz milletimizin ve terörle mücadele eden kahramanlarımızın sesi olmuştur."