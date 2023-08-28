MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, Meral Akşener'in konuşmasını eleştirdi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasını eleştirerek, Akşener'in MHP ile kurulan 'Masa Altı İttifakı'nı itiraf ettiğini söyledi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyonkarahisar'daki açıklamalarını eleştirerek, "Madem sadece sayısal çoğunluğu elde etmeye yönelen ilkesiz siyasete karşıydınız o halde sırf sayısal çoğunluğu yakalamak için bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı çatı altında buluşmaya nasıl göz yumdunuz?" diye sordu.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Akşener'in, 26 Ağustos'ta Kocatepe'de yaptığı toplantının Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağının İYİ Partililer tarafından birçok kez ifade edildiğini ancak bu vaadin "fos" çıktığını belirtti.

Akşener'in, Türk milletinin hayrına olan çağrılarında buluşmak yerine Altılı Masa'nın ortaklarına karşı yerel seçim pazarlığını kızıştırmayı tercih ettiğini ve milletten bir adım daha uzaklaştığını savunan Büyükataman, Akşener'in ayrıca seçimlerden önce HDP ve marjinal yapılarla işbirliği içerisinde olduğunu defalarca dile getirdikleri Altılı Masa'ya, bu konu üzerinden de çalım atmaya kalktığını kaydetti.

Akşener'in Altılı Masa'da bölücü ve marjinal yapılara göz yummayacaklarını söylediğini hatırlatan Büyükataman, "Altılı Masa'nın gizli gündemleri olduğunu ve HDP ile kurulan 'Masa Altı İttifakı'nı dile getirdiğimizde bizlere 'iftira atıyorsunuz' diyen Meral Akşener'in konuşması adeta bir itiraf niteliğinde olmuştur. Sonuç alınamayacak işlerin şakşakçılığını yapmayacağını söyleyen Akşener'e sormak gerekir, seçimlerden önce 'kazanamayacak aday' olarak tanımladığınız Kılıçdaroğlu ile sonuç alamayacağınızı bile bile niçin şakşakçılığını yaptınız?" ifadelerini kullandı.

Büyükataman, şu değerlendirmede bulundu:

"Millet iradesini temsil etmeyen zillet masasına kimlerin dayatmasıyla geri oturdunuz? Madem sadece sayısal çoğunluğu elde etmeye yönelen ilkesiz siyasete karşıydınız o halde sırf sayısal çoğunluğu yakalamak için bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı çatı altında buluşmaya nasıl göz yumdunuz? Kariyer planları için bölücü HDP ile işbirliği yapan Cumhurbaşkanı adayınız Kılıçdaroğlu'na neden seçimden önce ses çıkarmadınız?"

???????