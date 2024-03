MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur" dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada Ramazan ayı öncesi gıda ve kırmızı ette haksız fiyat artışının ve fırsatçıların önüne geçmek için devletin gerekli önlemleri aldığını belirterek, Et ve Süt Kurumunun 600 bin baş besilik büyükbaş hayvan ithalatı yaptığını ifade etti. Büyükataman, "Çevrelerin art niyetli yorumları ekonomik tetikçilerin operasyonudur. Haksız fiyat artışlarının ve fırsatçıların önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığının hayvansal üretim konusunda en önemli kurumu olan Et ve Süt Kurumunun yetkilendirilmesi son derece yerinde olmuştur. Yaklaşan seçimleri bir fırsat görerek, ülke ekonomisinin her alanında kılık değiştirip karşımıza çıkan bu fırsatçı çevreler, üreticimizin ve tüketicimizin kanını emmek isteyen parazit bir yapı halini almıştır. Ancak devletimiz gerekli önemleri almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık politikaları yerinde ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. Milletimizin helal sofrasına operasyon çeken ekonomik tetikçiler kaybetmeye mahkumdur. Özellikle yakın dönemde yaşayacağımız Ramazan ayının maneviyat dolu iklimini dahi ekonomik operasyonlar ve fırsatçılık ile yaralamaya çalışan bu çevrelere devletimizin ve milletimizin asla geçit vermeyeceğine sonuna kadar inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA