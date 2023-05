MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, basın toplantısında konuştu Açıklaması

Mhp Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, 14 Mayıs'ta, Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle çıkacağına, Millet İttifakı'nın İzmir'de de büyük bir yenilgi alacağına inandığını söyledi.

Partisinin İzmir milletvekili adayı olan Osmanağaoğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğindeki Cumhur İttifakı'nı, "çift başlı kartal ordusu" olarak nitelendirdi.

İttifakın, 14 Mayıs'ta "çoklu masayı" hezimete uğratacağını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağındaki prangalardan tamamen kurtulacağını kaydeden Osmanağaoğlu, "İzmirli hemşehrilerimiz de bu tarihi seçimlerde engin ferasetleriyle tercihlerini beyan edeceklerdir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi kendilerine dayatılan istikamete boyun eğmeyecek ve kendi rotasını kendisi belirleyecektir." dedi.

Atatürk düşmanlarının, İzmir'de bir karşılığının olmadığını dile getiren Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü İzmir, her zaman Atatürkçülüğü ön planda tutmuş, Atatürk milliyetçiliği bizim İzmir'imizde olmazsa olmazımızdır. Varsa da bir karşılığı, hemşehrilerimizin mutlaka sandıkta atacağı bir tokat olacaktır. İzmir, işgalcinin her türlüsüne hak ettiği cevabı her zaman vermiştir. İzmir, sandığa tıpış tıpış değil, gümbür gümbür gidecek ve bu dayatmaların hesabını soracaktır. Yanlış hesap bu kez Bağdat'tan değil, İzmir'den dönecektir. Meşhur bir slogan görüyorum. 'İzmirli hakkını alacak' diye. Lütfen İzmirlinin hakkını gasbetmeyin. İzmirlinin hak ettiği hakkını lütfen İzmirliye verin. Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle Cumhur İttifakı seçimden zaferle çıkacaktır. İnanıyoruz ki seçimin esas kazanımı, malum zihniyetin, Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yenilgisi olacaktır. Kandil'den ve Pensilvanya'dan gelen yabancı bahara kendisini kaptıranlar, zemheride kalacaktır. İstiklal Harbi'nin tacı, Atatürk şehri, Zübeyde Hanım'ın son yuvası olan İzmir, burada kararlı, İzmirli ise buna elbette ki muktedirdir."