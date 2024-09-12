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MHP, Genel Başkanını hedef alan dezenformasyonla mücadele ediyor

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MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partinin Genel Başkanını hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla mücadele ettiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'na bilgi verildiğini belirten Özdemir, Emniyet Teşkilatı'nın konuyla ilgili tahkikat başlattığını duyurdu.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır" dedi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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