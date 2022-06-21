MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediyorlar. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur yoksa 6+1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkilidir?" - ANKARA

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