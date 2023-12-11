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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'sarsılMA' kitabı hediye edildi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 77 habercinin kaleminden hazırlanan 'sarsılMA' kitabı Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel tarafından hediye edildi. TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı. TBMM Genel Kurul'a girişi öncesinde Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 77 habercinin kaleminden hazırlanan 'sarsılMA' kitabını muhalefet kulisinde takdim etti. - ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 77 habercinin kaleminden hazırlanan "sarsılMA" kitabı Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel tarafından hediye edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı. TBMM Genel Kurul'a girişi öncesinde Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 77 habercinin kaleminden hazırlanan 'sarsılMA' kitabını muhalefet kulisinde takdim etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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