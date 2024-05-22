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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları il başkanlarıyla bir araya gelecek

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarıyla düzenlenecek kamp programında bir araya gelecek. Türk gençliğinin gelişimi ve çağın şartlarına uygun donanıma sahip bireyler olarak yetişmesi konusunda sunumlar yapılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanları ile bir araya geleceği kamp, 24-26 Mayıs'ta Kızılcahamam'da düzenlenecek.

Alınan bilgiye göre Bahçeli, gelenekselleşen Kızılcahamam'daki kampları kapsamında milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarından sonra bu hafta da Ülkü Ocakları il başkanları ile bir araya gelecek.

Türk gençliğinin gelişimi ve çağın şartlarına uygun donanıma sahip bireyler olarak yetişmesi konusunda daha önce çok kez Ülkü Ocakları il başkanlarına yönelik düzenlenen kamp programı, 24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

Sunumlar yapılacak

Genel Başkan Bahçeli'nin ilk konuşmayı yapacağı kampta, Ülkü Ocakları il başkanlarına çeşitli konularda uzman isimlerce bilgilendirmelerde bulunulacak.

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu tarafından koordine edilen program kapsamında Ülkü Ocakları il başkanlarına "Türk gençliği, Türkiye gündemi, Türk dünyası ve uluslararası gelişmeler, teknoloji kullanımı ve toplumu ilgilendiren meseleler hakkında" kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Politika

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