MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu kendi kendi kandırıyor. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu kendi kendi kandırıyor.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu kendi kendi kandırıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu kendi kendi kandırıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu kendi kendi kandırıyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve tedavi altına alınmasıdır"

-"Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır yıpranmasın ki açıklanmıyor. Çıkarsınlar adaylarını, görsünler hanyayı konyayı"

-"Şapkadan çıkaracakları aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oy oranıyla seçilecektir"

-"Oynanan oyunların iç yüzünü, yazılan kabus senaryolarının içeriğini ve yönünü milletimizin her güzel insanını anlatıp aydınlatma görevimizi yerine getireceğiz"

-"Aydınlanma, aklımızı kullanmaya cesaret edebilmektir. Şunu bir defa açıkça ifade etmek durumundayım ki ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur"

-"Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir, hiçbir açıklaması doğru değildir. Yalandan vergi alınmış olsaydı yalancı siyasetçilerin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı"

-"Yalnızca göz boyamak için 3-5 esnaf gezenlerin ipliği artık pazardadır, ikinci ele düşmüştür. Sahnelenen sahte mağdur tiyatroları, kurmaca ve kumanda edilen karşılıklı diyaloglar kimseyi inandıramaz"

-"Cumhur İttifakı, Türkiye'nin her noktasında milletiyle oturup kalkıyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz açık gerçek şudur 2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır"

-"Kolayca yıpranacak, an itibariyle meçhul adayı çok arayıp aramadıkları bir diğer muamma olarak karşımızdadır"

-"Beklentilerinin karşılanmaması durumunda yaşanacak hayal kırıklıkları Kılıçdaroğlu'nun elinden oyuncağı alınmış çocuğa dönüştürecek, mızmızlanması da işe yaramayacaktır"

-"Birbirine çalım atmaktan özel bir haz alan, ortak gayeleri dış güçlerin emellerine hizmet olan partilere Türkiye'nin emanet edilmesi istikbalimizin hiçe sayılmasıdır"

-"Önündeki her taşa takılan, geleceğe teleskopun yanlış ucundan bakan zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır, devlet ve millet düşmanlarıyla ilişki kurmuş yani bağımlılık halinde yaşayan kirli bir kumpanyadır"

-"Türkiye, dünyanın tüm projektörlerinin çevrili olduğu bir coğrafyanın ağırlık merkezidir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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