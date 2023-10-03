MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'nin geçmişinde ve geleceğinde zillete yer yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin geçmişinde ve geleceğinde zillete yer olmadığını belirterek, siyasi ahlak kaygısının dibini boylayanlarda umut olmadığını söyledi. Bahçeli, terör örgütleriyle ilişkisi olanlara da kimse inanmadığını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Türkiye'nin ne geçmişinde ne de geleceğinde zillete yer vardır. Geçit yoktur, geçiş yoktur. Koltuk ve çıkar kavgaları ile siyasi ahlak kaygısının dibini boylayanlarda zaten umut yoktur. Terör örgütleri ile can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir Allah'ın kulu da kalmamıştır." - ANKARA