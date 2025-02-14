Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Devlet Bahçeli taburcu oldu

Devlet Bahçeli taburcu oldu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Taburcu Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Taburcu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başarılı kalp kapakçığı ameliyatının ardından taburcu edildi. Bahçeli'nin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat'ta Gebze'deki özel bir hastaneye yatırılmış ve kalp kapakçığı değiştirilmişti. Haberlerin ardında partililer de Devlet Bahçeli'yi yalnız bırakmadı. 10 gündür hastanede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün taburcu edildi.

"İşlem, komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır"

Ayrıca, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin 6 Şubat'ta MHP'den yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon tespiti üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verilmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Rusya Çernobil'i vurdu
img

Putin, Çernobil'i böyle vurdu! İşte ilk görüntüler
img

Meclis üyesi terörden tutuklanınca başkanın ilk işi bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
Rusya Çernobil'i drone ile böyle vurdu

Putin, Çernobil'i böyle vurdu! İşte ilk görüntüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.