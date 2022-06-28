MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023'te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Politika Haberler

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