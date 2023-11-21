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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bahse açıklamasını çarpıtıp Cumhur İttifakı etrafında tezvirat ve tefrika imal eden...

21 Kasım 2023 11:22 , Son Güncelleme: 11:24 Politika Haberleri Abone Ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bahse açıklamasını çarpıtıp Cumhur İttifakı etrafında tezvirat ve tefrika imal eden fırsat düşkünü meczuplara prim vermeyiz, bunları adam yerinekoymayız."