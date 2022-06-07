MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın... - Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Neden susuyorsunuz? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek var mı sende onu söyle." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Politika Haberler

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