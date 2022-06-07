MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Neden susuyorsunuz? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek var mı sende onu söyle." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Politika Haberler

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