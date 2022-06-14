MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Devlet Bahçeli: "PKK'lı teröristlerin üç ayaklı çıkış yolu var. İlk olarak; terör saldırılarına derhal son verilmelidir. İkinci olarak; silahları ile dağdan inip veya sınır ötesinde silahları ile Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olmalıdırlar. Üçüncü olarak; Türk adaletinin haklarında vereceği hükümlere boyun eğerek kaçınılmaz cezalarını çekmelilerdir."

Devlet Bahçeli: "PKK sadece PKK'dan ibaret değildir. FETÖ de FETÖ'den mütevellit değildir. Türkiye'nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsız ve memnuniyetsizse terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır."

Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı'da ABD askerleri ile PKK/YPG'li teröristlerin birlikte devriye turları atması neyin mesajı? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi var?"

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika