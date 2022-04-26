MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir." - Haberler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir.'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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