Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır" - Haberler

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Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Devlet Bahçeli: 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023'te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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