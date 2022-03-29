MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Okyanusun karşı kıyısından bakınca Türk ve Müslüman çocukların ölümü sıradan bir vaka olarak mı görülüyor? - Haberler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Okyanusun karşı kıyısından bakınca Türk ve Müslüman çocukların ölümü sıradan bir vaka olarak mı görülüyor?

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Okyanusun karşı kıyısından bakınca Türk ve Müslüman çocukların ölümü sıradan bir vaka olarak mı görülüyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Okyanusun karşı kıyısından bakınca Türk ve Müslüman çocukların ölümü sıradan bir vaka olarak mı görülüyor? Haksızlığa tepki vermezsek ilk önce haysiyetimizi sonra da hürriyetimizi kaybetmemiz mutlaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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