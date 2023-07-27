MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Erzincan İl Başkanlığı'na Ülkü Ocakları Başkanı atandı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, Erzincan İl Başkanlığı görevine atandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Erzincan İl Başkanlığı'na Ülkü Ocakları Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan atandı.
Daha önceden Kadıköy Ülkü Ocakları Başkanlığı, İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığı ve Erzincan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yapan Bilgehan Çağrı Özarslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzincan İl Başkanlığı görevine atandı.
Özarslan, MHP Erzincan İl Başkanlığını yürüten Salih Aksu'dan bayrağı teslim aldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika