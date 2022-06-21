MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan başka meziyeti olmayan söz komedyenlerin...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan başka meziyeti olmayan söz komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan başka meziyeti olmayan söz komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Küfür etmenin neresine güleceğiz?" - ANKARA
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