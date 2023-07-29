MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Muharrem Ayı Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Muharrem ayı' mesajında, "Bize düşen Kerbela hadisesinden ders ve ibret almak; birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi tahrip etmeye niyetlenip heveslenen karanlık odaklara geri adım atmadan direnmektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter adresinden Muharrem ayının 10'uncu günü kutlanan Aşure Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "Hafızalara kazınmış öyle acılar, gözyaşlarıyla karılmış öyle anılar vardır ki, asırlar geçse bile kalplere bir yük gibi binen ağırlığından ve o günkü ıstırabından hiçbir şey kaybetmez. Hicri 61 yılı 10 Muharrem'de yaşanan Kerbela katliamı Müslümanların ortak hüznü, ortak sızısı, dökülen ortak kanıdır. Nitekim Kerbela'da mazlumlara kıyılmıştır. 1384 yıl önce bugün Efendimiz Resulallah'ın gülzarı, aynı zamanda cennet gençlerinin efendisi olarak taltif ve tarif ettiği sevgili torunu Hz. Hüseyin ile yanında bulunan 70'in üzerindeki Ehl-i Beyt büyüğü şehit edilmişlerdir. Kerbela'nın sıcak kumlarına nifakın vahşet gölgesi düşmüş, Müslüman gönüller yanıp kavrulmuştur" dedi.Bahçeli, meşrebi, mezhebi, yöresi ve kökeni ne olursa olsun, Kerbela felaketinin Müslüman yüreklerin müşterek matemi, Aşure Gününün de bu matemin hem idrak hem de paylaşma günü olduğunu bildirerek, "Bugün aynı zamanda Hüseyni ahlakı tanıma, anlama, anlatma ve hayatımıza nakletmek için hüzünle bezenmiş bir fırsattır. Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır. Hz. Hüseyin'in şehadetiyle yanan sönmeyecek meşale adaletin, ahlakın ve hakikatin ufkunu çok daha gür bir şekilde aydınlatmıştır. Yezid husumetin, huşunetin, hizbin, fitnenin, zulmün ve kutuplaşmanın simgesi; Hz. Hüseyin doğruluğun, güzelliğin, iyiliğin, cesaretin, imanın ve inançlarından asla dönmeyen bir iradenin arşa mıh gibi çakılmış anıt sembolüdür. Bize düşen Kerbela hadisesinden ders ve ibret almak; birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi tahrip etmeye niyetlenip heveslenen karanlık odaklara geri adım atmadan direnmektir. Çıkarlarının kulu-kölesi olmuş çevrelerin tezvirat ve tefrikalarına Hüseyin'i duruşla mukabele etmek, inanıyorum ki Yezid operasyonlarını durduracak ve nihayetinde mahvı perişan edecektir. Kerbela'dan çıkarılacak doğru mesajlar bir daha benzeri dramların yaşanmasını kuşkusuz engelleyecek, batıl ve hain planları da bozacaktır."