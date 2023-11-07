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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milli Mücadele'nin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milli Mücadele'nin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıldönümünde saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milli Mücadele'nin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıldönümünde saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bahçeli Politika Haberler

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