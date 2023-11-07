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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu bir gelecekle buluşturmanın arayış ve amacıyla yeni yüzyıla...

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Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu bir gelecekle buluşturmanın arayış ve amacıyla yeni yüzyıla hazırlanıyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu bir gelecekle buluşturmanın arayış ve amacıyla yeni yüzyıla hazırlanıyor" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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