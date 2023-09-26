MHP lideri Devlet Bahçeli, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli, bu mübarek gecenin Türk-İslam toplumlarına yeni bir diriliş ve yükseliş ruhu getirmesini umduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlid Kandili mesajı yayınladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cehaletin, melanetin, dalaletin, her türlü insani felaket ve mağduriyetin kol gezdiği, dahası zamanın köşe başlarını tuttuğu kapkaranlık bir dönemde Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa dünyaya teşrif etmiş, nuruyla alemleri aydınlatmıştır. Böylelikle manevi hüsran bitmiş, hidayet susuzluğu dinmiştir. Nitekim bu gece kutlu bir doğumu, Cenab-ı Allah'ın rahmet tecellisini müjdelemiştir. Resulullah, akıl ve adaletin, güzel ahlak ve imanın, barış ve kardeşliğin, temiz vicdan ve samimi inancın timsali, tefekkür ve tezekkür zirvesidir. Onun imrenilecek hayatı, onun çağlar üstü tavsiye ve tembihleri insanlığın aradığı huzur ve manevi zenginliğin yegane kefili ve kifayetidir. Mevlid Kandili münasebetiyle hasreti çekilen yeni bir diriliş ve yükseliş ruhunun özellikle ve Türk ve İslam toplumlarına nüfuz etmesi başlıca ümidimdir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin bu mübarek gecesini dualarımla kutluyor, Efendimize salatü selam ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı kandiller." - ANKARA