MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik... - Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika