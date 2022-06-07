MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik... - Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Devlet Bahçeli Politika Haberler

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