MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris'te çıkan orman yangınları süresince 'zillet ittifakı'nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris'te çıkan orman yangınları süresince 'zillet ittifakı'nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Marmaris'te çıkan orman yangınları süresince 'zillet ittifakı'nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris'te çıkan orman yangınları süresince 'zillet ittifakı'nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Marmaris'te çıkan orman yangınları süresince 'zillet ittifakı'nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet tüm imkanlarını seferber etmişken Kılıçdaroğlu da husumet seferine çıkmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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