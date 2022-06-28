MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris'te çıkan orman yangınları süresince 'zillet ittifakı'nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris'te çıkan orman yangınları süresince 'zillet ittifakı'nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Marmaris'te çıkan orman yangınları süresince 'zillet ittifakı'nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet tüm imkanlarını seferber etmişken Kılıçdaroğlu da husumet seferine çıkmıştır." - ANKARA
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika