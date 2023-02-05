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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Küresel oyunlara, ablukalara karşı duracağız"

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Küresel oyunlara, ablukalara karşı duracağız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Küresel oyunlara, ablukalara karşı duracağız" "Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yabancı başkentlerden belirlenemez" "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala yoktur" "Altılı masa ortadan çatlamıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Küresel oyunlara, ablukalara karşı duracağız"

" Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yabancı başkentlerden belirlenemez"

" 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala yoktur"

"Altılı masa ortadan çatlamıştır. Adayın kim olacağı konusunda kutuplaşma var. Kendi arasında anlaşmaktan mahkumdur. Adaysız şekilde arenada dolaşıyorlar. Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bahçeli 14 Mayıs Politika Haberler

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