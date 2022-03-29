MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada'ya kadar nasıl geldiği Türkiye'nin... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada'ya kadar nasıl geldiği Türkiye'nin...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada'ya kadar nasıl geldiği Türkiye'nin başına nasıl bir çorap örülmek istendiği işin özünde muamma değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada'ya kadar nasıl geldiği Türkiye'nin başına nasıl bir çorap örülmek istendiği işin özünde muamma değildir. Geçmişin tecrübeleri göz önüne alınarak uyanık olmak hayati derecede mühimdir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika, Haberler

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