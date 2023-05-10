MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız"
GİRESUN MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun mitinginde konuştu. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız." dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika