Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır.

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız"

GİRESUN MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun mitinginde konuştu. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli PKK Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title