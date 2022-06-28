MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez 'orman... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez 'orman yangını olacağını herkes biliyordu' diyerek itirafta bulunmuş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez 'orman yangını olacağını herkes biliyordu' diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını nerden biliyorsun? Kim sana kripto mesaj gönderiyor?" - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez 'orman... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.