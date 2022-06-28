MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez 'orman... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez 'orman...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez 'orman...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez 'orman yangını olacağını herkes biliyordu' diyerek itirafta bulunmuş.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez 'orman yangını olacağını herkes biliyordu' diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını nerden biliyorsun? Kim sana kripto mesaj gönderiyor?" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Politika Haberler

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