MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu şahsıyla birlikte diğer parti başkanlarının alayını birden uçuruma çekecek, siyasetten silip...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu şahsıyla birlikte diğer parti başkanlarının alayını birden uçuruma çekecek, siyasetten silip atacaktır" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya geldi Devlet...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Kılıçdaroğlu şahsıyla birlikte diğer parti başkanlarının alayını birden uçuruma çekecek, siyasetten silip atacaktır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya geldi
Devlet Bahçeli:
"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'tek adam yönetimi' diyenler yalancıdır, yıkım failleridir, yozlaşmış zihniyetlerdir"
" 14 Mayıs'ta milletimizin kesin iradesini sandıkta gösterecek 7 sözde yardımcısı bugünden ilan edilen ve 6 + 3 bacaklı masaya çivilenmiş bir cumhubaşkanı adayına izin vermeyecektir"
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023