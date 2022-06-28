MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110'uncu yılında İslam Dünyasında Meseleler ve Çetin Yolları... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110'uncu yılında İslam Dünyasında Meseleler ve Çetin Yolları...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110'uncu yılında İslam Dünyasında Meseleler ve Çetin Yolları...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110'uncu yılında İslam Dünyasında Meseleler ve Çetin Yolları Sempozyumu'nda ne işi vardır?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110'uncu yılında İslam Dünyasında Meseleler ve Çetin Yolları Sempozyumu'nda ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım, neye yoralım, nasıl yorumlayalım? Davet ede ede hem de böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu davet edilmiştir? Bunu nasıl yaptınız?" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Politika Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title