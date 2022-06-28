MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110'uncu yılında İslam Dünyasında Meseleler ve Çetin Yolları Sempozyumu'nda ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım, neye yoralım, nasıl yorumlayalım? Davet ede ede hem de böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu davet edilmiştir? Bunu nasıl yaptınız?" - ANKARA

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