MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO'yu fiilen PKK/YPG'nin ortağı olmasını... - Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO'yu fiilen PKK/YPG'nin ortağı olmasını... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO'yu fiilen PKK/YPG'nin ortağı olmasını isteyenlere izin vermemiz söz konusu olamaz." MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO'yu fiilen PKK/YPG'nin ortağı olmasını isteyenlere izin vermemiz söz konusu olamaz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Devlet Bahçeli Finlandiya İsveç PKK Politika Haberler

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