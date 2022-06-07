MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO'yu fiilen PKK/YPG'nin ortağı olmasını... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO'yu fiilen PKK/YPG'nin ortağı olmasını...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO'yu fiilen PKK/YPG'nin ortağı olmasını...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO'yu fiilen PKK/YPG'nin ortağı olmasını isteyenlere izin vermemiz söz konusu olamaz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO'yu fiilen PKK/YPG'nin ortağı olmasını isteyenlere izin vermemiz söz konusu olamaz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Finlandiya İsveç PKK Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title