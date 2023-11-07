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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hakan Fidan'ın, Blinken'a simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son...

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Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hakan Fidan'ın, Blinken'a simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son derece anlamlı ve önemlidir".

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hakan Fidan'ın, Blinken'a simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son derece anlamlı ve önemlidir". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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