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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hakan Fidan'ın, Blinken'a simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hakan Fidan'ın, Blinken'a simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son derece anlamlı ve önemlidir".