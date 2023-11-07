MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hakan Fidan'ın, Blinken'a simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son...
- Güncelleme:
Politika Haberleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hakan Fidan'ın, Blinken'a simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son derece anlamlı ve önemlidir".
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hakan Fidan'ın, Blinken'a simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son derece anlamlı ve önemlidir". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika