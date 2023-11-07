MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Filistin'de dehşet verici insanlık suçunun işlendiği bu dönemde zalimlerin karşısında, mazlumların yanında...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Filistin'de dehşet verici insanlık suçunun işlendiği bu dönemde zalimlerin karşısında, mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katledilmesine sessiz kalamayız"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Filistin'de dehşet verici insanlık suçunun işlendiği bu dönemde zalimlerin karşısında, mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katledilmesine sessiz kalamayız" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika