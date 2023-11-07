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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Filistin'de dehşet verici insanlık suçunun işlendiği bu dönemde zalimlerin karşısında, mazlumların yanında...

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Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Filistin'de dehşet verici insanlık suçunun işlendiği bu dönemde zalimlerin karşısında, mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katledilmesine sessiz kalamayız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Filistin'de dehşet verici insanlık suçunun işlendiği bu dönemde zalimlerin karşısında, mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katledilmesine sessiz kalamayız" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Filistin Politika Haberler

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