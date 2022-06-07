MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis Ege'yi bir Yunan denizi haline getirmek gerekirse de silahlı bir çatışma ortamı oluşturmak için devamlı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis Ege'yi bir Yunan denizi haline getirmek gerekirse de silahlı bir çatışma ortamı oluşturmak için devamlı provokasyon halindedir. Emperyalizmin Miço'su haddini aşmaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Yunanistan Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title