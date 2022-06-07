MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah... - Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis Ege'yi bir Yunan denizi haline getirmek gerekirse de silahlı bir çatışma ortamı oluşturmak için devamlı... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis Ege'yi bir Yunan denizi haline getirmek gerekirse de silahlı bir çatışma ortamı oluşturmak için devamlı provokasyon halindedir. Emperyalizmin Miço'su haddini aşmaktadır." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Devlet Bahçeli Yunanistan Türkiye Politika Haberler

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