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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyetin ve CHP'nin 100. yılında genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam...

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Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyetin ve CHP'nin 100. yılında genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi, PKK'yı selamlamaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyetin ve CHP'nin 100. yılında genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi, PKK'yı selamlamaktır" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Devlet Bahçeli Politika Haberler

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