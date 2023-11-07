MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. büyük kurultayında genel başkanlık yarışını kaybeden sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. büyük kurultayında genel başkanlık yarışını kaybeden sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım' itirafı gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. büyük kurultayında genel başkanlık yarışını kaybeden sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım' itirafı gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika