MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? - Haberler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir?

İhlas Haber Ajansı - Politika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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