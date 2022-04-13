MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir?
İhlas Haber Ajansı - Politika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır." - ANKARA
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